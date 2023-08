Barbara d'Urso, “che licenziamento è stato": Mediaset, il collega colpisce duro

20 agosto 2023 a

Continua a tenere banco l’uscita di scena di Barbara d’Urso, che a settembre non sarà più alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Di conseguenza la sua esperienza televisiva a Mediaset è praticamente giunta al capolinea: ancora non è noto cosa farà la conduttrice in futuro, ma è probabile che le richieste non le manchino da altre reti. Intervistato dal settimanale Mio, Filippo Nardi si è espresso sul caso della d’Urso.

D’altronde l’ex gieffino conosce bene la conduttrice, essendo spesso stato ospite del programma che ha condotto per quindici anni. Nardi si è detto dispiaciuto per la d’Urso, che ha definito una grande protagonista: “Lascia l’amaro in bocca un licenziamento del genere. Ci sono modi e modi e, da quello che ho capito, quelli dell’azienda non sarebbero stati i migliori”. Nardi ha anche mandato un messaggio alla d’Urso dopo aver saputo della “cacciata” da Mediaset, ma lei non ha risposto.

Poco male, perché l’ex gieffino non se l’è presa e l’ha giustificata: sicuramente avrà ricevuto tantissimi messaggi in quei giorni. “Di certo mi spiace per quello che sta vivendo perché, può piacere o no, ma ha dato anima e corpo al lavoro”. Da settembre Pomeriggio Cinque sarà la nuova casa di Myrta Merlino: Nardi accetterebbe un eventuale invito, sapendo che la d’Urso capirebbe per motivi di lavoro.