Elisabetta Gregoraci, la foto che commuove l'Italia: "Mamma", dolore privato

Non ci sono sole selfie in barca o mentre si fanno tuffi e si mangia in compagnia. L'estate di Elisabetta Gregoraci ha regalato un moneto toccante, privato e commovente a tutti i suoi fan. La showgirl e conduttrice infatti ha postato una foto sui social che ha immediatamente raccolto una valanga di like e di cuoricini.

Il tempo per Elisabetta Gregoraci si è fermato per certi versi a quel 4 marzo 2010, il giorno della morte della mamma per un maledetto tumore al seno. E così la Gregoraci ha voluto dedicare una stories alla sua mamma Melina postando la foto della visita al cimitero. "Mamma", con tre cuoricini rossi. Questo il messaggio che si legge dalla foto che Elisabetta Gregoraci ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

La foto che ha commosso tutti mostra la mano della Gregoraci che accarezza la foto di mamma Melina. Un gesto semplice. La Gregoraci in passato ha parlato della mamma scomparsa prematuramente: "La persona più importante della mia vita, una donna meravigliosa. Penso a lei tante volte nella mia giornata, nella mia giornata di mamma e di donna. Mi ha fatto sempre capire quanto fosse importante la famiglia e la ringrazierò sempre per questo". Un legame fortissimo quello tra mamma Melina e la Gregoraci che non si è mai spezzato. Va oltre il dolore per la morte.