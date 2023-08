Morgan, il concerto e la valanga di insulti: "M***, completamente str***"

27 agosto 2023 a

Scoppia la bufera su Morgan. Il cantautore ha perso le staffe mentre si esibiva a Selinunte. E così sono volati insulti col pubblico presente tra i templi della località balneare a due passi da Castelvetrano: "Non avere la sensibilità per capire la musica. Cosa venite a fare, fate ridere....» e poi «Ho dei sentimenti, co....! Non sono un personaggio. Andate a vedere Fedez, Marracash.... Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono.

Rispettate quello che state vedendo: è arte, non la vedrete da altre parti", ha affermato Morgan. Ma questo è solo l'antipasto. All'inizio del concerto-lezione su Battiato ha sentito qualcuno rumoreggiare tra il pubblico: "Vuoi la lezione? Battiato nasce a Ionia, nel ‘46. Lui non vuole la lezione? Neanche tu? Allora quello che avete visto vi piace? Siete completamente pazzi e str... non avete la sensibilità per capire la musica". Il pubblico risponde e lo invita a lasciare il palco.

La reazione è durissima: "Sono il musicista più bravo, cosa vuoi criticare, critichi uno che ti dà qualcosa. Non vi sentiate tutti accusati, io non faccio di ogni erba un fascio, distinguo le persone". Poi è un fiume in piena: "Io non canto per gente così, avete avuto abbastanza, perle ai porci si chiama questo. Ho dei sentimenti, cog....!". Infine chiude con un insulto a uno spettatore: "Fr** di...". Alla fine il concerto è andato avanti.