Myrta Merlino, "è arrivato il momento": il clamoroso annuncio

"Titoli di coda su un'estate fatta di colori intensi, mare meraviglioso, amore luminoso, amicizia che rigenera": inizia così il post pubblicato da Myrta Merlino su Instagram. La giornalista è pronta a dire addio alle vacanze per iniziare la sua nuova avventura alla guida di Pomeriggio 5 a partire da lunedì 4 settembre. La Merlino prenderà il posto di Barbara D'Urso dopo una lunga esperienza a L'Aria che tira su La7. Nel post, poi, la conduttrice ha aggiunto che la sua estate è stata fatta anche di "scelte importanti: è il momento di viverle appieno e di lanciare il cuore oltre l’ostacolo".

Infine, la Merlino si è detta "pronta alla nuova sfida che mi aspetta, io ovviamente aspetto tutti voi". A corredo una foto che la ritrae a bordo di una barca con un splendido mare alle sue spalle. Nello scatto la conduttrice sorride e indossa dei pantaloncini bianchi, una camicia azzurra, degli occhiali neri e un cappello di paglia.

Tanti i commenti sotto al post. Qualcuno per esempio ha scritto: "In bocca al lupo, io ci sarò". Qualcun altro invece: "Buona fortuna per questa bellissima esperienza su canale cinque in bocca al lupo". E ancora: "E noi aspettiamo te, forza Myrta!".