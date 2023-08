Iva Zanicchi confessa: "Meloni? È tosta. Cosa le fanno i suoi nemici"

28 agosto 2023 a

"Sono una sua fan, una ammiratrice di Giorgia, non faccio mistero nel dirlo": Iva Zanicchi lo ha detto a proposito della premier Meloni. La cantante, intervistata dal Giornale, ha poi aggiunto: "Sono sempre stata una sua ammiratrice, anche prima che diventasse premier. E' una donna molto tenace, preparata, decisa, deve lottare". E a seguire un auspicio per il futuro: "Le auguro di riuscire ad andare avanti".

L'artista è passata a parlare anche delle opposizioni: "Purtroppo gli avversari politici che ha, da sempre sono pronti a sbranare chiunque sia al governo. Questa è una cosa orribile che abbiamo solamente noi italiani". Di qui un suggerimento alla presidente del Consiglio: "Deve lottare tantissimo con gli avversari. Ma, attenzione, avrà anche dei nemici interni, perché la gelosia è sempre in agguato". La Zanicchi, poi, ha aggiunto in tono ironico: "Posso fare una battuta? È una donna... non con le p***e, ma con le t***e! È una tosta, lavora tantissimo, è sempre in giro, sono una sua fan convinta e determinata".

Parlando dei suoi prossimi impegni lavorativi, invece, la cantante ha rivelato: "Ho in cantiere di fare il coach dei bambini nel programma Mediaset con Gerry Scotti, Io canto; poi sono in trattativa per una trasmissione, sempre su Mediaset, ma è ancora tutto da definire".