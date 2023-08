Iva Zanicchi-choc al Tg1: "Milly Carlucci? Avevo paura"

03 agosto 2023 a

a

a

Parole sconvolgenti quelle di Iva Zanicchi in diretta al Tg1. Nell'edizione mattutina la cantante ha svelato dei dettagli inediti sulla sua carriera. E, in particolare, sulla partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le Stelle. "Non mi sono mai divertita così tanto", ha ammesso prima di precisare: "Ringrazio Milly Carlucci perché ha insistito per avermi nello show. Io avevo paura".

"C'è un episodio ancora ignoto": Iva Zanicchi, ciò che nessuno aveva mai detto su Berlusconi

Ad aiutarla anche il suo insegnante di ballo, Samuel Peron. Sul ballerino (vincitore tra l’altro dell’ultima edizione de Il cantante mascherato) ha ammesso: "Lo amo, riuscire a fare ballare me è difficile. Lui è un genio". Poi il ricordo dell’alluvione che ha colpito la sua terra, l’Emilia-Romagna: "Voglio ringraziare l’Italia intera per la generosità e l’affetto con cui ha accolto e aiutato l’Emilia Romagna. È stato commuovente!".

"L'ultima telefonata": Iva Zanicchi, il ricordo commosso di Berlusconi

E ancora: "È bellissima questa solidarietà, dovrebbe essere sempre così. L’Italia è un paese meraviglioso". Infine, tornando al passato e alla sua infanzia, la Zanicchi ha detto di aver sempre avuto un bellissimo rapporto con la mamma. Mentre del padre "avevo timore, tutti i miei fratelli avevano una soggezione pazzesca". Eppure, a distanza di anni è diventata consapevole che "non avevo capito niente di lui. Era timido, introverso e non riusciva a esprimere i suoi sentimenti".