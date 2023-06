Iva Zanicchi, "l'ultima telefonata": il ricordo commosso di Berlusconi

24 giugno 2023 a

a

a

“Avevo appena terminato Ballando con le stelle e mi disse: ‘Non sapevo che sapesse anche ballare’": Iva Zanicchi ha raccontato al settimanale DiPiùTv l'ultima telefonata ricevuta da Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno a 86 anni. "Poi dopo una pausa disse: ‘Ho scoperto che racconta bene anche le barzellette, ma non come me'. E io lo voglio ricordare come un seduttore pronto alla battuta", ha aggiunto poi la cantante.

"C'è un episodio ancora ignoto": Iva Zanicchi, ciò che nessuno aveva mai detto su Berlusconi

La Zanicchi ha raccontato anche che è stato proprio lui, il Cav, a convincerla a cimentarsi con la conduzione. Erano gli anni ’80: un giorno l'artista ricevette la telefonata di Berlusconi che le chiese di condurre un nuovo programma sulle sue reti. La cantante inizialmente rifiutò ma non resistette a lungo: “È stato talmente galante, ricoprendomi di fiori e regali, che non ho potuto non accettare, anche perché mi aveva fatto una proposta economica impensabile per quei tempi".

Infine la Zanicchi, parlando di quando nel 2000 è entrata in politica, ha detto: “Purtroppo conosceva questa sensazione perché l’aveva provata sulla sua pelle, visto che è stato attaccato per tutta la vita per le sue idee politiche".