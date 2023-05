Iva Zanicchi umiliata da Orietta Berti: "Non ci si comporta così"

31 maggio 2023 a

a

a

Cosa è successo tra Orietta Berti e Iva Zanicchi? Hanno litigato? Non si spiega altrimenti la stoccata al veleno che la cantante di Finché la barca va ha lanciato all'amica. Nell'intervista concessa a Gente in occasione degli 80 anni che compirà domani 1° giugno, Orietta Berti ha detto cosa pensa delle uscite trasgressive della collega: “Tante volte si eccede per il gusto del gioco, ma in linea di massima penso che una parolaccia, accettabile sulla bocca di una vent’enne, non si addica a una donna matura”. E in effetti durante la sua ultima partecipazione a Ballando con le stelle Iva Zanicchi si è spesso lasciata andare a barzellette giudicate da molti per nulla eleganti e carine. E tra chi non ha gradito c'è evidentemente anche Orietta Berti.

"Cosa dicevano di me e il Cav". Zanicchi a valanga: così la sinistra ha provato a rovinarla

La cantante ha anche rivelato a Gente la sua più grande fonte di preoccupazione: suo figlio Otis. Sposata da più di sessant’anni con Osvaldo Paterlini, Orietta ha due figli, Omar ed Otis e due nipotine Olivia e Ottavia. “Siamo una famiglia felice", si è lasciata andare la Berti, "con l’unico cruccio che il mio secondogenito, Otis, credente, con una compagna credente anche lei e due figlie non si è ancora sposato. Speriamo che mi ascolti e lo faccia presto”. Orietta Berti ha concluso l’intervista dichiarando di non sentirsi per nulla un’ottantenne: “Sentirmi una splendida quarantenne? Assolutamente si. Per tutto quello che riesco a fare e per la freschezza del mio cuore". "Godo di ottima salute, sto tutto sommato bene, ho una buona resistenza fisica e mi bastano solo un paio d’ore di sonno per avere energia per tutta la giornata", ha concluso l'intervista l'ottantenne Orietta.