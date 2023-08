In onda, Bocchino zittisce Marianna Aprile: "Quando non vi conviene"

29 agosto 2023 a

Italo Bocchino, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda: "L'ex direttore de l'Economist parla di fuoco amico. Ma i sondaggi dicono che la maggioranza gode di ottima salute, l'opposizione è nei guai". Quindi il botta e risposta con la Aprile: "Ne parleremo domani", taglia corto la conduttrice. "Sempre domani quando non vi conviene", risponde Bocchino.



Qui l'intervento di Italo Bocchino a In Onda

Infatti nonostante l'attacco del quotidiano britannico, che guarda caso è oggi di proprietà di John Elkann - stesso editore de La Stampa e de La Repubblica - secondo un sondaggio di Lab21.01 pubblicato dal Secolo d'Italia, diretto dallo stesso Bocchino, il governo di Giorgia Meloni che sul suo essere alternativo ai "poteri forti" ha puntato tantissimo durante la campagna elettorale, a un anno dall'insediamento è quello che registra il più alto gradimento dai tempi di Silvio Berlusconi: la leader di Fratelli d'Italia, infatti, si attesta al 59 per cento contro il 41 per cento di Enrico Letta, batte il leader di Italia Viva Matteo Renzi 54 a 46 per cento e Giuseppe Conte 53 per cento a 47 per cento, pareggia con Mario Draghi. Solo Berlusconi ha la meglio, di misura, con il 52 per cento.