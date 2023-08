Arisa pretende un maschio vero

Luca Beatrice 29 agosto 2023 a

Oltre 300 mila like e 15mila commenti in poche ore sotto il nuovo post di Arisa, che spesso ha utilizzato i social con originalità, mostrando i diversi aspetti della sua personalità e presentando un corpo multiforme, da consumata performer sempre nella cifra della sensualità.

Quello di ieri suonava però in maniera diversa e definitiva, la cantante è apparsa completamente nuda, davanti e dietro, coperta appena quel tanto che basta a non incorrere nella censura, in una serie di scatti con uno stile alla Helmut Newton, più espliciti ancora di quelli in lingerie nera del novembre scorso. Un nudo bello, pieno, che sa di estate, calore, gioco, corredato da fiori selvatici e peperoncino, due immagini che dicono molto del suo umore pungente e piccante. Tutto questo non per offrire al pubblico dei fan l’ennesimo appiglio voyeuristico, ma per affidare a instagram una serissima ricerca dell’anima gemella. Sembra davvero un annuncio da agenzia dei vecchi tempi: «valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio».

ALLA FACCIA DELLA FLUIDITÀ

Finalmente, è proprio il caso di dire. In tempi di incertezze, fluidità, inni al lesbismo che va tanto di moda o all’innaturale ambiguità, Arisa richiede a gran voce un sano appassionato difensore della tradizione come ce ne sono sempre di meno, soprattutto a Milano dove vive e dove l’imagerie eterosessuale sembra scomparsa in favore della confusione totale. Per chi non fosse convinto delle parole, ecco servite le immagini: Arisa ha un corpo burroso, dalle curve generose, dotato di quella fisicità all’antica ereditata dal neorealismo, si porta dietro una profonda sessualità mediterranea, insomma tutte le caratteristiche per piacere agli uomini proprio come si usava un tempo. Spiace, semmai, constatare il limite dei 45 anni che penalizzano gli over della mia categoria che, vorrei rassicurarla, potrebbero darle ancora ottime soddisfazioni, con buon sesso, viaggi, ristoranti e tanta cura come lei merita.

Non pensate a uno scherzo, Arisa conclude il post in stampatello, «nessuna bugia, no perditempo». Sta cercando un uomo che «voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico». Io diviso, in qualche modo sì, esiste il personaggio pubblico e la donna nel privato, che a sua volta mette a disposizione, «verità, corpo, anima, cervello, fedeltà se meritata e ottima cucina». In quanto al proverbiale carattere scostante e ai probabili sbalzi d’umore, Arisa sostiene che tutto si aggiusta «con un abbraccio e la buona fede».

PRETENDENTI A RAFFICA

Sapendo quanto gli eterosessuali sotto i 45 anni siano ormai merce rara, la bellissima cantante non richiede al candidato di essere single, il che senza dubbio allarga la sfera dei possibili pretendenti. Non potendo partecipare ai casting per limiti di età, e perché impegnato, sono comunque molto curioso di capire come avverranno, con quale criterio, se ci saranno audizioni “live” e in cosa consisteranno. Scatenati i fan che si candidano - ma a giudicare dai commenti c’è poca attenzione al linguaggio, troppo sguaiato, poco elegante, dubito possano essere di reale interesse - e piuttosto critiche le donne che lamentano come uno slogan «la mercificazione del corpo», avercelo un corpo così. Funzionerà questo inedito - almeno per un personaggio pubblico - sistema di ingaggio, e Arisa troverà l’uomo se non dei sogni almeno di questo periodo della vita? In quanto agli esclusi, l’unica speranza sta nella pubblicazione di altri post erotizzanti per aumentare la proposta in catalogo. Insomma, Rosalba, finché non sarai di qualcuno, donati allo sguardo di tutti noi.