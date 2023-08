Pupo, "molte teste di c***o". La bomba: "Rai e Sky devono smetterla"

29 agosto 2023 a

Pupo ha deciso di commentare quanto accaduto a Selinunte, con Morgan che ha avuto una rissa verbale con il pubblico e si è lasciato andare ben oltre il limite, pronunciando alcuni insulti gravi. Pupo è intervenuto pubblicamente su Dagospia per esprimere il suo punto di vista sulla vicenda, che è stata al centro di parecchie polemiche e ha indotto Morgan a chiedere scusa per il suo errore. Pupo ha condannato il gesto del collega, ma lo ha difeso riguardo al comportamento del pubblico.

“Su una cosa Morgan ha ragione - ha dichiarato - quando dice che il pubblico che lo conosce e lo segue, sa benissimo cosa aspettarsi da lui e perciò non dovrebbe meravigliarsi o lamentarsi mai. Nemmeno quando lui esagera. Sembra che qualcosa stia piano piano cambiando. Gira voce che il pubblico non sia più un ‘animale’ sacro come una volta, ma che si stia velocemente trasformando in una sorta di mostro con tante teste, molte delle quali si presume siano, teste di ca***”.

Per il comportamento ben sopra le righe Pupo però condanna totalmente Morgan, che a suo avviso andrebbe aiutato non offrendogli più ruoli in televisione: “Come si fa ad aiutare un soggetto così? Bisogna smettere di cercarlo. I mezzi di comunicazione, in particolare la Rai e Sky, devono smettere di ingaggiarlo e di parlare di lui e in più, la gente, non deve più andare a pagare il biglietto per ascoltarlo e vederlo dal vivo. Solo così (ma non è detto) lui potrebbe risvegliarsi dal ‘delirio' in cui è ingabbiato”.