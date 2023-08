Italo Bocchino, "una truffa criminale". La frase che fa esplodere il grillino

30 agosto 2023 a

a

a

"Truffa criminale". Bastano queste due parole di Italo Bocchino per scatenare l'inferno a L'aria che tira Estate, su La7. Si parla di Superbonus, la misura-bandiera del Movimento 5 Stelle mandata in soffitta dal governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni, e l'altro ospite in collegamento Luca Pirondini, senatore grillino, è sul piede di guerra.

"Parliamo di numeri perché altrimenti non si capisce bene com'è stata utilizzata questa truffa criminale ai danni dello Stato", esordisce il direttore editoriale del Secolo d'Italia. "Lei questo non lo può dire", "Questo è inaccettabile", esplodono in coro Pirondini e un imprenditore del settore edile, grande sostenitore del Superbonus considerato un volano vitale. Ma Bocchino, finita la sfuriata degli interlocutori, non arretra di un millimetro: "C'è stata una operazione di truffa criminale. Al momento sono state richieste agevolazioni per oltre 74 miliardi, che con il 110% in più diventano 83 miliardi. Alla fine il conto sarà di circa 100 miliardi di euro".



"Superbonus, truffa criminale". Bocchino scatena il caos a La7, guarda il video



"Si sono presi dunque 100 miliardi dei contribuenti e si è fatto un intervento al momento per 350mila edifici, e alla fine si arriverà a 470mila - ricapitola ancora l'ex parlamentare di Pdl e Alleanza nazionale -. Con 100 miliardi di euro abbiamo ristrutturato meno di 500mila edifici, in Italia sono 12 milioni. Siamo intervenuti sul 4% degli edifici spendendo i soldi che servono per fare 3 finanziarie. Sono soldi utilizzati principalmente da benestanti. E' vero che aumenta il Pil ma è buttare soldi dall'elicottero, come dice Friedman, togli soldi a persone che ne hanno bisogno". "In tutto questo - conclude Bocchino - ci sono stati 12 miliardi di euro di truffe, di quelle che cominciamo. Alla fine scopriremo che una buona parte del Superbonus è stato fatto con operazioni truffaldine".