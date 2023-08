Caterina Balivo, "ho conosciuto i diavoli": parole sconvolgenti

30 agosto 2023 a

"Non sono brutta, non ho drammi, ho un marito e due figli. A 19 anni avevo il primo contratto in Rai, a soli 26 anni avevo le prime serate". Caterina Balivo, intervistata dal settimanale Chi, si descrive così con un misto di orgoglio e ironia, a pochi giorni dal ritorno su Rai 1 con il suo nuovo programma, La volta buona. E lancia quella che sembra una stilettata ai colleghi (e alle colleghe) del mondo della tv: "Se fossi invidiosa, molto probabilmente mi starei antipatica anch’io".

Questo anche perché, è la riflessione molto sincera della bella e brava conduttrice napoletana, "nel momento in cui ti poni come una donna ambiziosa, che non si vuole mortificare e con un suo pensiero ben preciso, iniziano ad arrivare i detrattori". Nessun nome, per carità, forse anche perché con quegli stessi detrattori sarà costretta a condividere negli studi e nei corridoi Rai.

Tuttavia c'è spazio per una confessione piuttosto scomoda e pesante: "Ho conosciuto tanti diavoli nel lavoro". Chissà, magari sono stati loro a causare il suo addio (temporaneo) alla tv pubblica. Una cosa è certa, è una donna che non dimentica il passato per "non ricommettere gli stessi errori del passato". Per il futuro, nessuna paura di avere una risposta negativa dal pubblico, che l'ha premiata fin dai tempi di Detto fatto su Rai 2 e di Vieni da me, su Rai 1. "Ho sempre fatto trasmissioni partendo da zero. Gli ascolti li affronteremo a tempo debito. Una cosa è certa: da casa mi hanno sempre dato fiducia".