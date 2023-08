Ilary Blasi, la foto di Totti con Noemi è colpo basso: il messaggio pesante

31 agosto 2023 a

Un dolce pensiero per Noemi Bocchi: Francesco Totti ha dedicato una storia Instagram alla sua fidanzata per il suo 35esimo compleanno. Ieri sera, a mezzanotte in punto, l'ex capitano della Roma ha pubblicato una foto insieme alla compagna: nello scatto i due si guardano negli occhi innamorati e hanno un mare cristallino alle spalle. In sottofondo "La tua bellezza", il brano di Francesco Renga. I due, insomma, sono più innamorati che mai e lo continuano a dimostrare anche sui social.

La storia d'amore tra Totti e Noemi sembra proprio andare a gonfie vele. I due, da quando sono usciti allo scoperto lo scorso autunno, sembrano essere più felici che mai. Quest'estate hanno trascorso i giorni di vacanza insieme, prima in California e poi in Sud Africa e Madagascar. Lo stesso può dirsi della ex di Totti, Ilary Blasi, che sembra sia felice e serena insieme a Bastian Muller. Nei giorni scorsi, come si è visto sui social, i due hanno trascorso del tempo insieme a Cortina. Nelle foto pubblicate su Instagram, la conduttrice appare innamorata e abbracciata all’imprenditore tedesco. In uno scatto in particolare, i due si tengono per mano perfino durante una gita in bicicletta tra le montagne.