Elisabetta Canalis, "sadici e disgustosi": lo sfogo indignato, chi finisce nel mirino

"Sadici, disgustosi e crudeli": così Elisabetta Canalis ha definito i ragazzi che hanno ucciso una capretta a calci qualche giorno fa ad Anagni, in provincia di Frosinone. "Chiedo al giudice che si occuperà del caso di punire questi personaggi come meritano", ha scritto la showgirl nelle sue storie su Instagram.

L'uccisione della capretta, insomma, ha indignato la Canalis, che ha commentato: "A me fanno preoccupare i genitori di questi due diciottenni. Invece che condannare l’atto di crudeltà compiuto dai figli, li giustificano dicendo che la capretta era quasi morta, cercando di far passare quello che hanno fatto per una cosa più accettabile. Non mi stupisco abbiano messo al mondo due mostri del genere. Così come coloro che filmavano e che assistevano senza muovere un dito".

L'episodio violento è accaduto in un agriturismo tra Anagni e Fiuggi durante una festa di compleanno. A denunciare il fatto ai carabinieri è stato il proprietario della struttura. Nel video cui fa riferimento l'ex velina si vedono i ragazzi mentre trasportano su una carriola una capretta, che viene poi lanciata da una finestra. Infine, si vede uno di loro che prende la rincorsa per colpire a calci sulla testa l'animale fino a ucciderlo.