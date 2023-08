Belen Rodriguez ufficializza la sua storia: ecco chi è la nuova fiamma

30 agosto 2023 a

Mistero risolto: Belen Rodriguez avrebbe ufficializzato la storia con Elio Lorenzoni. Dopo mesi di rumors, sarebbe l'imprenditore nonché suo vecchio amico l'uomo che avrebbe iniziato a frequentare dopo la rottura da Stefano De Martino. A dimostrarlo alcune foto su Instagram che la ritraggono accanto all'imprenditore bresciano. Qui anche l'ultimo scatto risalente a ben dieci anni fa. "1,2,3 scatenatevi. Ultima foto 10 anni fa……", è il commento della modella.

Insomma, Belen avrebbe deciso di non nascondersi più rendendo pubbliche le immagini che sarebbero state scattate al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, amica di Elio. Ma chi è Lorenzoni? Stando al settimanale Chi, l'uomo ha 40 anni ed è originario di Brescia. Dopo gli studi in economia e gestione aziendale all'Università Cattolica di Milano, Lorenzoni ha dato vita alla Lorenzoni Srl che si occupa di motori, accessori e componenti in tutto il mondo.

Oltre a essere presidente di Lorenzmotors, è anche un grande appassionato ed esperto di golf e di E-bike. Elio avrebbe trascorso l'estate in compagnia di Belen, ma lei stessa non ha apprezzato le voci che circolavano tra i due. Ora però le cose potrebbero essere diverse. E gli scatti diffusi sui social sarebbero una vera e propria ammissione.