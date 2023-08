Belen, "taci": clamoroso sfogo, chi la fa infuriare

31 agosto 2023 a

Dopo un'estate piena di gossip, ieri Belen Rodriguez ha pubblicato le foto su Instagram con la sua presunta nuova fiamma, l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Tra gli scatti anche uno risalente a dieci anni fa, a testimoniare la lunga conoscenza che li lega. Il post della showgirl argentina ha fatto il pieno di like e commenti e le reazioni degli utenti sono state diverse: da una parte chi l'ha elogiata e dall'altra chi invece l'ha fortemente criticata.

Un commento in particolare avrebbe fatto infuriare la conduttrice. Un utente, infatti, ha scritto: "Sorella cara ti amo e ti stimo ma qua noi comuni mortali aspettiamo una delusione d’amore per perdere quei 100g tu manc o tiemp re lacrm già stai di nuovo in carrozza. Dea spiegaci come si fa!“. Pur essendo un messaggio dal tono ironico, Belen ha risposto con evidente irritazione: "Taci se non vivi con me”. Poi, a un’altra donna che le ha scritto di essere patetica, la Rodriguez ha voluto rispondere in maniera sarcastica, spiegandole il significato della parola in questione: “Dal lat. tardo patheticus, dal gr. pathetikós, der. di páthos ‘sofferenza'".

Alcuni utenti invece hanno difeso la Rodriguez: “Ho sempre odiato il falso perbenismo. Adoro chi, invece, segue le sue idee e il suo essere donna, non lo nasconde per paura di maldicenze. Grande madre e grande donna. Ti stimo”, ha scritto qualcuno. E Belen ha risposto: “Sai che mi trovi d’accordo. Io non mi nasconderò mai, perché questa sono io, il perbenismo, il bigottismo, il moralismo non fanno per noi”.