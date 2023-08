Belen Rodriguez, Elio dopo De Martino: "Solo una...", voci vergognose

31 agosto 2023 a

Non c'è pace per Belen Rodriguez. Proprio quando (o forse proprio perché) la showgirl argentina sembra aver ritrovato serenità ed entusiasmo grazie al nuovo amore, l'imprenditore Elio Lorenzoni, hater e leoni da tastiera la prendono di mira su Instagram. Prima l'ormai ex conduttrice di Le Iene e Tu si que vales (il telemercato la dà in trattativa con Sky) pubblica una serie di scatti in cui abbraccia sorridente Elio, con didascalia che è un po' sfida e un po' botta di autoironia: "1, 2, 3 scatenatevi", ben sapendo che l'ufficializzazione della sua relazione avrebbe attirato migliaia di commenti, molti dei quali velenosi.

Non a caso, tanti le hanno scritto: "Nemmeno il tempo di piangere", riferendosi al poco tempo intercorso tra la fine dell'ennesimo tentativo con il marito Stefano De Martino e il nuovo flirt con Lorenzoni. Una punzecchiatura che ha provocato la reazione dura della Rodriguez: "Taci se non vivi con me". Tradotto: i sorrisi sui social non corrispondono ai reali sentimenti nella vita privata.

Quindi l'ultimo post, un primo piano molto intenso con messaggio personale: "Tu mi tratti come se fossi più di un essere". Parole che sembrano riferite proprio alla sua nuova rosea condizione sentimentale ma che non sono piaciute, ancora una volta, a tanti commentatori. Si legge, in rapida sequenza, sotto alla foto: "Anche di Antonino (Antonino Spinalbese, il padre della sua secondogenita Luna Marì, ndr) diceva la stessa cosa poi si è visto come è andata a finire, subito è tornata da Stefano. Questo è solo uno dei tanti staremo a vedere"), "Ma hai un po' di cervello? Non sai stare da sola?" e "Tutte le volte che si lascia, subito si fidanza con un altro e inizia a pubblicare le sue foto misteriose. Hai stancato. Infantile e insicura". Accuse molto intime e, per questo, assai sgradevoli.