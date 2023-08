Belen Rodriguez, "taci": drammatica figura di palta in pubblico

31 agosto 2023 a

Belen Rodriguez era preparata alla bufera, dato che è stata lei stessa a scatenarla ufficializzando la relazione con Elio Lorenzoni. Lo ha fatto tramite una serie di scatti inequivocabili, compreso uno risalente a dieci anni fa che testimonia una lunga conoscenza che li lega. Tutto è accaduto molto rapidamente, ed è quello che le contestano molti utenti dei social: un paio di mesi fa tutto sembrava andare bene con Stefano De Martino.

Poi improvvisamente tutto precipitato: i due si sono separati, le foto sono sparite e le fedi tolte. Una crisi evidente, seppur mai confermata ufficialmente, che adesso ha portato a nuovi sviluppi, con la Rodriguez che è uscita allo scoperto con l’imprenditore bresciano. Ovviamente il post pubblicato su Instagram ha scatenato un sacco di reazioni, alcune positive e altre negative. L’argentina non si è però tirata indietro e ha anche risposto ad alcuni utenti che la criticavano.

In un caso Belen non ha però colto la vena ironica: “Noi comuni mortali aspettiamo una delusione d’amore per perdere quei 100 grammi e tu neanche il tempo delle lacrime che già stai di nuovo in carrozza. Spiegaci come si fa”. La risposta è stata dura: “Taci se non vivi con me”. Poi la Rodriguez ha replicato a chi l’ha definita “patetica” e ha messo in chiaro le cose: “Io non mi nasconderò mai, perché questa sono io, il perbenismo, il bigottismo, il moralismo non fanno per noi”.