Venezia, la bestemmia vicino al red carpet: figuraccia del fotografo

03 settembre 2023 a

a

a

Natalia Paragoni ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. La bellissima dama di Maria De Filippi ha incantato tutti con un vestito chiaro che ha messo in luce le use forme sensuali. Sorridente e rilassata, la Paragoni si è concessa ai flash dei fotografi che hanno assediato il red carpet di Venezia.

La Mostra del Cinema quest'anno sta facendo registrare un successo mai visto prima e i film italiani in gara potrebbero puntare al Leone d'Oro. Ma la Mostra è anche fatta appunto da fotografi che sgomitano per accaparrarsi con un clic la foto della diva o del divo di turno. E proprio mentre venivano scattate le foto alla Paragoni in un video ormai divenuto virale sui social si sente un fotografo bestemmiare: "Porco..." esclama in mezzo ai colleghi e aggiunge: "Ma quando finiscono?".

"Sarò la prima a farlo": Giorgia Soleri si presenta così a Venezia, scoppia il caso | Guarda

Va subito detto che la bestemmia non è certo rivolta alla Paragoni ma alla serie infinita di sfilate sul red carpet. Forse il caldo o la stanchezza hanno portato allo sfogo del fotografo che ha gelato tutti i presenti. Insomma forse in quei momenti bisogna un po' controllarsi soprattutto per la presenza di smartphone e telecamere, finire in rete con una bestemmia è un attimo...