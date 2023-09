Venezia, "pieno di str**zi": terremoto sul red carpet, chi attacca il festival

02 settembre 2023 a

a

a

"Un altro Venezia con un red carpet pieno di str**zi, gente del GF, e influencer che non hanno mai visto un film”: lo sfogo è del cantante Guè Pequeno, che su X si è lasciato andare a un commento più che negativo sugli ospiti del festival del cinema, uno degli eventi italiani e internazionali più importanti. Leggendo le sue parole, non è difficile immaginare a chi si riferisse: tra gli ex gieffini ed influencer che hanno sfilato sul red carpet ci sono, in ordine sparso, Cecilia Rodriguez, Clizia Incorvaia, Natalia Paragoni, Beatrice Valli, Marco Fantini, Isabella Recalcati e Manuel Marascio.

"Sarò la prima a farlo": Giorgia Soleri si presenta così a Venezia, scoppia il caso | Guarda

La domanda che si è fatto il rapper se la sono posti anche altri utenti sui social. Ma la risposta è piuttosto semplice: la Mostra del cinema, da anni ormai, ha aperto anche ad una serie di eventi collaterali. Cosa che permette agli influencer di sponsorizzare vari brand. A tali influencer, poi, è concessa pure la passerella sul celebre tappeto rosso. Nonostante questo, c'è ancora chi storce il naso di fronte ad alcuni ospiti, considerando fuori luogo le sfilate di chi col cinema non ha nulla a che fare. Peccato, però, che le cose stiano così: chi critica dovrà mettersi il cuore in pace.