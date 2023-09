Giorgia Soleri, "sarò la prima a farlo": si presenta così a Venezia, scoppia il caso

02 settembre 2023 a

a

a

"Abbiamo testimonianze di altre donne che hanno fatto il carpet con i peli sulle gambe? Non che io ricordi": Giorgia Soleri lo ha scritto nelle sue storie su Instagram a corredo di un video in cui si vedono le sue gambe non depilate. L'attivista, ex fidanzata di Damiano dei Maneskin, è a Venezia per il festival del cinema. E ha deciso di sfilare senza ricorrere alla depilazione.

Giorgia Soleri in bikini, la foto che scatena l'indignazione: "Non si può vedere" | Guarda

Le sue parole, però, in un primo momento hanno scatenato la polemica. In molti, infatti, le hanno fatto notare che lei non è la prima a fare una cosa del genere su un red carpet. A quel punto la Soleri si è trovata costretta a precisare: "Mi riferivo all'Italia! So che Lourdes Maria, figlia di Madonna, lo ha fatto diverse volte. Mi avete detto anche Adele, Bella Thorne e molte altre. Ma donne italiane in Italia?".

In ogni caso, non è la prima volta che l'attivista parla dell'argomento "peli". Già in passato, infatti, in diverse interviste, la Soleri ha fatto sapere di aver deciso di smettere di depilarsi nel momento in cui ha "stabilito col proprio corpo un rapporto basato sull'accettazione e sul rispetto, sul piacersi piuttosto che sul dover necessariamente piacere agli altri".