Sonia Bruganelli e Bonolis, la bomba di Laura Freddi: "Come stanno le cose"

03 settembre 2023 a

a

a

Sembra che nonostante la separazione Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis siano molto vicini e affiatati. Ma è davvero così? A parlare ora è la ex compagna del conduttore Mediaset Laura Freddi che negli anni è pure diventata amica di Sonia. In una intervista a Elle, la Freddi ha spiegato che quando ha saputo della scelta di Bonolis e dell’ex moglie di rompere il matrimonio è rimasta di sasso perché era convinta che non si sarebbero mai lasciati: "Diciamo che dopo tanti anni non me lo aspettavo perché pensavo che fossero veramente collaudati", ha detto.

"Ecco i messaggini": bomba su Ilary Blasi, cosa ha scoperto Totti

"Quando hanno comunicato la separazione, sono stata inondata di chiamate da parte dei giornali, mi offrivano copertine e articoli per avere la mia opinione. Ho rifiutato tutto e ho subito chiamato Sonia dicendole: 'Guarda che se esce qualcosa non sono le mie parole' Lei mi ha tranquillizzato assicurandomi che entrambi erano molto sereni", ha continuato la Freddi.

Ora i due sono comunque molto uniti: "Sono due persone intelligenti che sanno proteggere i figli e, nonostante la separazione, hanno un rapporto speciale che li porta a stare comunque insieme. Il resto è tutto chiacchiere e la gente con troppa superficialità dà giudizi senza capire che può ferire le persone", ha concluso Laura Freddi.