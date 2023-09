Amadeus, "attacchi da destra e da sinistra. A cosa sono contrario"

04 settembre 2023 a

Amadeus, il deus ex-machina del Festival di Sanremo, è arrivato a tagliare il traguardo dei 61 anni e si è concesso in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha toccato temi trasversali e parlato anche di politica. Intanto, però, il compleanno: “Non ho mai avuto problemi con l’età, mi godo gli anni che ho e non ci penso. Alla fine può sembrare una frase fatta, ma l’importante è avere obiettivi, energia, positività — oltre alla salute, ovvio. Faccio sempre l’esempio di Gianni Morandi, che ha una forza doppia rispetto alla mia: ecco lui è un modello da seguire”.

Un compleanno, insomma, da vivere con energia, senza pensare ancora al Festival di Sanremo, distante cinque mesi: “Le proposte si concentrano soprattutto tra ottobre e novembre. Posso prevedere una presenza notevole. L’anno scorso ho ascoltato 300 brani, quest’anno penso arriveremo a 400. La selezione e la scelta delle canzoni è forse la cosa che mi piace di più. Ovviamente ho già dei pensieri, delle idee, a volte mi sveglio alle tre di notte per segnarmi uno spunto da sviluppare”.

Quando, poi, viene chiesto ad Amadeus se abbia mai ricevuto pressioni dalla politica sulla competizione canora, il conduttore risponde così: “Sono sereno, non ho mai avuto rapporti con la politica, e i miei Sanremo non sono mai stati Sanremo politici. In passato sono stato attaccato da tutti: dalla destra e dalla sinistra, dal centrodestra e dal centrosinistra, quindi vuol dire che sono una persona libera. E penso che sia giusto che la politica non si occupi dai palinsesti”.

Eguaglierà il record di Mike Bongiorno e Pippo Baudo: 5 Festival consecutivi. Nel mirino c’è anche il sesto, per il sorpasso? Amadeus risponde così: “Sono onorato di essere vicino a due giganti, inimitabili, della tv. Ma questo è il mio ultimo Sanremo, mai mi sognerei di fare il sesto di seguito”. Intanto, la sua nuova stagione comincia con il daytime Affari Tuoi e ci sono in programma le tre puntata in prima serata di Arena Suzuki con grandi artisti della musica internazionale, come i Simple Minds, Trevor Horn, Natalie Imbruglia, Kool & the Gang. Insomma, per Amadeus non c’è tempo per annoiarsi.