Venezia, David Fincher, un film mozzafiato con "The Killer"

Annamaria Piacentini 03 settembre 2023

Venezia 80. Dopo 24 anni da “Fight Club”, David Fincher geniale e originale regista americano, torna al Lido con il film in Concorso “The Killer” una storia ad alta tensione, tratta dalla graphic novel di Matz e Jacamon. Protagonista Michael Fassbedender che nel ruolo del killer , si conferma un attore capace di indossare i panni di un “mostro”, incredibilmente intellettuale .In scena le coordinate tipiche del modo di girare di Fincher. Il suo killer ha classe, è intelligente, capace di di uccidere senza mai un momento di indecisione, di rimorso, di pietà. Sono immagini crude, e ti vergogni di tifare per lui. Non era mai accaduto: l'assassino doveva essere catturato e sbattuto in galera, invece si spera che riesca a fuggire. E non lo pensiamo solo noi. Lui si vendica.