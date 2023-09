Zona Bianca, Fidanza travolge Sommi in tv: "Questa è una menzogna"

04 settembre 2023 a

Scontro accesissimo tra Carlo Fidanza e Luca Sommi a Zona Bianca. Al centro del dibattito nel talk show condotto da Giuseppe Brindisi c'è la manovra. Il governo sta cercando di incardinare una legge di Bilancio capace di dare risposte tempestive alle tasche degli italiani. Uno dei punti centrali è la conferma del taglio del cuneo fiscale. Di fatto la riduzione delle tasse in busta paga è già scattata da qualche mese.

Ma l'esecutivo sta cercando di rendere permanente questa soluzione per dare ossigeno alle famiglie. La sinistra sbarita per il taglio del reddito di cittadinanza, ma di fatto i dati parlano chiaro: l'occupazione cresce. Ma per Luca Sommi, conduttore di Accordi e Disaccordi, le cose non stanno così: "Con il taglio del reddito il governo colpisce i poveri e ora si prepara anche a mettere le mani sulle pensioni".

Un attacco mirato quello di Sommi a cui risponde Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia: "Questa storia che il governo ruba ai poveri per dare ai ricchi non ha senso. È una grande menzogna che viene messa in giro dalla sinistra per screditare l'esecutivo. Non è affatto così". Infatti l'esecutivo ha introdotto un nuovo sussidio per chi è in difficoltà e sul fronte pensioni non cio sono ancora evidenze di tagli, anzi si pensa ad un aumento delle pensioni minime nel 2024. Inoltre sul fronte rivalutazioni il blocco calmierato varato dal governo Meloni è sulla stessa linea di quello del governo giallorosso.