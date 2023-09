Amici, grossi guai per Maria De Filippi: tra chi volano stracci

06 settembre 2023 a

a

a

Ad Amici torna Anna Pettinelli in sostotuzione di Arisa che ha lasciato il programma di Maria De Filippi. Ricomincerà a litigare con Rudy Zerbi? I fan sono molto preoccupati ma si spera che con la nuova linea editoriale di Pier Silvio Berlusconi le discussioni saranno limitate e civili. La Pettinelli, intervistata da Superguidatv però avvisa i telespettatori: "Se non saremo d’accordo probabilmente lo dimostreremo". Con Zerbi, prosegue la docente di canto, "non c'è un copione che seguiamo".

"Il mio terrore più grande, come vado in farmacia": lo sfogo di Angelina Mango

Nelle edizioni passate del talent show, Anna Pettinelli e Rudy hanno spesso esagerato ma ora la conduttrice radiofonica chiarisce che è sempre stato tutto spontaneo e naturale. Nulla è mai stato studiato a tavolino. "In tutto quello che vedete in tv tra me e lui nasce tutto all’impronta, non c’è un copione che seguiamo", spiega.

Ilary Blasi deve essere cacciata: clamoroso a Mediaset, chi la affonda

L'anno scorso non si è capita la motivazione dell'addio di Anna Pettinelli ad Amici, di certo però, alla luce del suo ritorno, la ragione non ha nulla a che fare con i colleghi che rivedrà in questa stagione che sta per cominciare. "Ero molto contenta, sono molto contenta. Sono sempre stata in ottimi rapporti con loro, quindi non era un addio ma un arrivederci, ed è stato così”. E ora è entusiasta. sarà una maestra "né buona né cattiva", promette. Semplicemente cerherà di far emergere i talenti dei ragazzi.