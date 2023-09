Barbara d'Urso, Joe Bastianich: "Libera!", l'appello in stazione a Milano

Roberto Tortora 07 settembre 2023 a

Di solito è molto chiaro e diretto e con quel suo accento italo-americano ben riconoscibile lascia nella mente di chi ascolta il ricordo di ciò che dice. Stavolta, però, uno strano appello lanciato sul suo profilo Instagram ha lasciato tutti con il dubbio in sospeso. Stiamo parlando del grande chef Joe Bastianich, ritratto in una foto sulle scale della stazione centrale in jeans, polo nera, occhiali da sole, cappellino e… un grosso cartello alzato in aria con la scritta “Free Barbara D’Urso”. Cosa vorrà dire l’ex-giudice di Masterchef? Perché chiede che l’ex-conduttrice di Pomerrigio 5 venga liberata?

Da cosa e perché? Il gesto, come lo stesso Joe dichiara a corredo della foto, è ispirato a quello ormai famoso di “dudewithsign”, account da otto milioni di follower su Instagram, nel quale si espongono diversi slogan scritti sui cartelloni e mostrati ai passanti per le strade di New York. C’è da sottintendere, allora, l’inizio di un nuovo programma che vedrà coinvolti insieme Bastianich e d’Urso o è una semplice goliardata? I due sono amici da moltissimo tempo e qualche anno fa, nel 2015, lei è stata a New York per trascorrere il Natale da lui.

Intanto, Barbara d’Urso è emigrata in Inghilterra, a Londra, per studiare l’inglese. Che ci sia un nesso tra l’appello in inglese di Bastianich e questo periodo da “studentessa” della showgirl? Un appello che sa tanto di “coming soon”, anche perché tra le mani, nella foto in cui Barbara si fa ritrarre in Inghilterra verso la scuola di inglese, ha una copia del New York Times. Altro indizio. È possibile che siamo agli albori di una nuova collaborazione tra i due? Magari un Pechino Express, di cui Bastianich è vincitore in carica? La sensazione è che molto presto le carte verranno svelate.