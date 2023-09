Uomini e donne, "gli animi si sono scaldati": la lite senza precedenti

Roberto Tortora 07 settembre 2023 a

Grossa discussione tra i concorrenti del trono Over di Uomini e Donne, in una delle ultime puntate registrate per la nuova edizione. L’inizio ufficiale è datato 11 Settembre 2023, ma i colpi di scena trapelano già. I fatti, rivelati da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, coinvolgono ancora una volta Gianni Sperti e Aurora Tropea. “Gli animi di sono scaldati un sacco”, si legge nel post. Pare proprio che tra l’opinionista e la dama sia nata effettivamente una discussione davvero molto accesa e questa non sarebbe la prima volta che accade. Non si conoscono i motivi che hanno portato Gianni e Aurora a litigare, ma è noto ormai ai telespettatori che i due non vanno per nulla d’accordo in quello studio.

Che ci sia maretta lo si intuisce anche da quanto riporta TrashTvStellare: sembrerebbe che Gianni abbia avvertito Aurora: se continuerà ad accusarlo di violenza verbale, allora la denuncerà. Intanto, è stata confermata la presenza di Tinì nel ruolo di opinionista. Una sorpresa, perché negli ultimi giorni si vociferava su un’ipotetica uscita di scena per la Cansino. Invece è ancora presente nel daytime sentimentale.

Nessuna notizia, invece, su Armando Incarnato. Il napoletano è assente, pare proprio che non prenderà parte alla nuova stagione di Uomini e Donne. Non è da escludere, però, che possa fare il suo ingresso “a gara in corso”. Così come non farà, invece, Riccardo Guarnieri che, invece, pare abbia trovato l’amore definitivo al di fuori dello show di Maria De Filippi. Per quanto riguarda il “Trono Classico”, infine, c’è una donna, Beatrix, contesa da due cavalieri, Brando e Cristian. Ci sono state già due esterne e Cristian non ha gradito molto questa lotta, al punto da tornare innervosito sul suo Trono.