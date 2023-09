Venezia, toto-scommesse: chi vincerà alla Mostra del Cinema?

Annamaria Piacentini 07 settembre 2023 a

Qui ognuno dice la sua: tra critici e criticoni al vetriolo è cominciata la corsa . Non si parla d'altro., ma si contano le “stelle”, chi più ne ha, più spera di vincere, mentre la giuria ufficiasle è chiusa in una sala per decidere la vita e i sogni di donne e uomini. Sarà una Guerra? E' probabile! E mentre le top model e le attrici sfilano ancora sul red carpet sperando in un applauso e ponendosi sotto l'occhio malizioso dei fotografi , i giovani filmano tutto con i loro cellulari, mentre mangiano un panino con il prosciutto:” sì questa è vita, dicono-altro che andare a scuola”.Ma tutto inizia e tutto finisce, proprio come al Lido. Tra due giorni si sbaracca tutto, i prezzi tornano normali e la gente può girare tranquillamente in bicicletta ,senza di noi...La media sui film riportata da alcuni giornali è abbastanza simile: 2,9 per “ Comandante”,interpretato da Favino, stesso risultato per “Ferrari”, di Micael Man; 3,6 per “Io capitano; 3,1 per “Enea”, di Pietro Castellitto. Staremo a vedere. Ne riparliamo sabato.