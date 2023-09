Caterina Balivo spiazza tutti: "Diletta Leotta, l'errore più grande della mia carriera"

10 settembre 2023 a

Dopo tre anni di assenza, è tutto pronto per il ritorno di Caterina Balivo su Rai 1: si riprende la fascia pomeridiana che aveva lasciato nel 2020 per stare più vicina al marito e alla sua famiglia. Dalle 14 di lunedì 11 settembre, infatti, ecco La volta buona, il format che sostituisce Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

E la Balivo si confessa a ridosso del ritorno in un'intervista al Messaggero. Parlando del programma, spiega: sarà "un faccia a faccia con personaggi noti e persone comuni che racconteranno storie vere, compresa la loro volta buona. Con un divano a ferro di cavallo cercheremo di ricreare un’atmosfera familiare". Il confronto con la Bortone non la preoccupa: "C’è una bella differenza fra una giornalista in qualche modo legata politicamente a questa o quell’area e una conduttrice come me. Io non sono frutto di una scelta politica, io vengo da quasi vent’anni di tv del pomeriggio e non sto per condurre Ballando con le stelle, che non è il mio mondo. Diciamo che io sono in quota Caterina", replica alle illazioni relative a una "manina" politica dietro alla sua scelta.

Poi le parole che, per la loro franchezza, non possono che stupire: "Non ho un vero talento, ma sono molto empatica. Piaccio. E sono fedele a me stessa. Anche con mio marito non faccio la signora Brera. Sono sempre Caterina", afferma. Ficcante la risposta anche quando le chiedono quale sia stato il più grande errore commesso in carriera: "Il tweet del 2017 contro Diletta Leotta a Sanremo (“Non puoi parlare della violazione della #privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna”, ndr). Fu uno scivolone terribile. Io che sono sempre dalla parte delle donne, quella roba non dovevo farla", conclude con onestà Caterina Balivo.