Elly Schlein, "intervista già programmata": dove la vedremo in tv, si schianta?

12 settembre 2023 a

a

a

Un bombardamento mediatico a tappeto. Elly Schlein non mobilita solo le piazze in nome del (presunto) autunno militante del Pd, ma pure le telecamere. Nella fittissima rete di interviste che la segretaria democratica sta organizzando per la controffensiva contro Giorgia Meloni e governo spicca anche una comparsata molto "pop", decisamente meno istituzionale di quelle canoniche nei talk politici, dalla Rai a Mediaset fino a La7.



Secondo un indiscreto assai goloso del super esperto di gossip televisivo Davide Maggio (ripreso anche da Dagospia), l'ex numero 2 di Bonaccini alla Regione Emilia Romagna "sarà ospite nella nuova edizione di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani in onda dal 3 ottobre". La compagna di Enrico Mentana, dopo una prima sorprendente edizione, ha conquistato prima serata, titoli e ottime critiche la scorsa stagione, anche grazie a uno stile tosto e aggressivo ma non intimidatorio, in grado di entrare nel personale dei personaggi intervistati, strappando loro dichiarazioni e confessioni spesso clamorose se non scandalose.

"A ottobre in piazza". Elly Schlein alla frutta: la mossa disperata





"La segretaria multigender - domanda malizioso Dago - racconterà della sua relazione con Paola Belloni? Ci svelerà se sono andate a convivere nella nuova casa di Elly a Testaccio? Farà qualche sparata sul Pd o si limiterà a discettare di armocromie e amenità radical?". Di sicuro, il rischio di cadere in una auto-trappola stile intervista a Vanity Fair (quella, appunto, del famigerato passaggio sulla armocromista) è molto alto.