Elly Schlein umiliata anche da Toninelli: come si fa stracciare

Elly Schlein toppa anche sui social. La sua rilevanza in rete riesce ad essere addirittura peggiore rispetto a quella nei sondaggi. E così il Pd corre ai ripari. Di recente i dem hanno chiamato negli staff dei gruppi parlamentari Francesco Nicodemo, ex social media manager di Matteo Renzi. Si fronte a lui un'ardua sfida, visto che l’ex eurodeputata dopo quasi sette mesi alla guida del Pd, arranca, dietro tutti i leader dei partiti più importanti. Ma non solo.

Fanno meglio di lei pure l’ex ministro grillino Danilo Toninelli e Cateno De Luca. Su Facebook Schlein vanta 280mila followers. Meno anche rispetto all’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. E pensare che quest'ultimo alle elezioni politiche del 2022 ha raccolto solo l’1,4 per cento con la sua Unione Popolare. Prer non parlare poi dei leader dei maggiori partiti, dove il confronto è senza pietà: Matteo Salvini ha 5 milioni e 46 mila seguaci. Giuseppe Conte 4 milioni e 508 mila. La premier Giorgia Meloni ne ha 2 milioni e 841 mila.

Deludente, riporta Il Giornale, anche l’incremento settimanale di followers e interazioni (like, commenti, condivisioni). Nell’ultima settimana sono cresciuti tutti i leader delle forze politiche più rappresentative. Ma Schlein è sempre dietro. Prima di lei Gianluigi Paragone di Italexit, l’avversario interno Vincenzo De Luca e lo sfidante al congresso Stefano Bonaccini. E su X? Sull’ex Twitter, Schlein ha solo 178mila followers e non scrive dal 14 agosto scorso. Conte, invece, è seguito da 1 milione e 100mila persone. Mentre su Instagram Schlein è seguita da 319 mila persone. Insomma, urge un social media manager.