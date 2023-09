Alex Mucci smonta la fake: "Nuda davanti ai bimbi di Londra? Balle, vergognatevi"

13 settembre 2023 a

Ha fatto molto scalpore un articolo, apparso su Leggo.it., su Alex Mucci, una modella italiana che - secondo quanto raccontato da un articolo comparso sul web - si sarebbe denudata davanti a dei bambini in un locale di Londra. "Non è la prima volta - si legge nel pezzo - che la 35enne posa sui social in intimo o con pochi veli a coprirla dinanzi ad alcuni dei monumenti più importanti, in Italia e all'estero". Ma, a sentire la diretta interessata, le cose non starebbero proprio così.

Andiamo per ordine. Nell'articolo apprendiamo che la modella si trovava a Londra, in Inghilterra. Falso, perché in realtà era a Riccione. L'influencer ha poi confessato che non c'era alcun bambino presente durante la sua visita. Men che meno si sarebbe denudata. "Non ho mai fatto una cosa simile - tuona la Mucci sotto il post Instagram di Leggo.it - Siete davvero indecenti. Come sta massa di babbioni qui sotto che credono a qualsiasi cosa venga loro propinata pur di odiare e sfogare le proprie frustrazioni. Non ho mai creato disagi - spiega la modella - specie con bambini. Siete dei diffamatori belli e buoni. Vergogna!".