GF, la figuraccia di Fiordaliso in diretta. Travolta dagli insulti

Pessimo esordio quello di Fiordaliso alla nuova edizione del Grande Fratello. La cantante infatti è stata travolta dalle critiche e dagli insulti durante la seconda puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Ma andiamo con ordine. Il conduttore a un certo punto ha fatto posizionare i concorrenti di fronte allo schermo e ha mandato in onda una clip in cui ha mostrato alcuni momenti in cui cantano. Quindi, dopo il filmato, ha chiesto ai protagonisti di cantare tutti insieme la canzone Non voglio mica la luna.

Ed ecco che dopo qualche istanti ha fatto irruzione sulla passerella Fiordaliso. La cantante si è messa di fronte ai concorrenti e inizialmente ha finto di cantare, tenendo il microfono vicino alla bocca. Fiordaliso però non ha cantato davvero. Era in playback. Un dettaglio questo che ha scandalizzato il popolo social che ha definito questo momento "clamoroso" e "imbarazzante".

"Playback spudoratamente manifestato", scrive qualcuno. "Che sfacciato playback", aggiunge un altro. E ancora: "Il microfono poteva pure evitarlo di tenere in mano… Almeno il labiale! Poveri noi", si legge ancora. E c'è chi ironizza: "Fiordaliso che saluta i concorrenti e non canta"; "Ma almeno il microfono lo regge? Eddaaaai che è sta cafonata".