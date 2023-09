Massimo Giletti, “è quasi in Rai”: clamoroso ritorno, cosa gli affidano 

16 settembre 2023 a

Massimo Giletti potrebbe davvero rientrare in Rai. Le voci su un suo possibile ritorno si inseguono da tempo, persino da prima ancora che terminasse ufficialmente il suo rapporto di lavoro con La7. Dallo scorso luglio il conduttore è senza contratto e libero di valutare cosa fare in futuro. TvBlog ha deciso di approfondire l’indiscrezione di Dandolo e ha confermato che qualcosa bolle in pentola.

“Effettivamente - scrive TvBlog - esistono al momento dei colloqui fra Massimo Giletti e i nuovi dirigenti della Rai. Colloqui che al momento sarebbero solamente al primo stadio, ma su cui esistono già delle basi circa il futuro professionale di Giletti. Si parla di una manciata di prime serate su Rai1 incentrate su grandi eventi”. Per la prossima stagione televisiva il conduttore potrebbe poi tornare in Rai con un programma vero e proprio.

“Studierà insieme alla sua squadra - si legge su TvBlog - un nuovo formato di inchiesta giornalistica, fra studio ed esterna, destinato per la prossima stagione tv nel prime time, probabilmente del giovedì di Rai2 o di Rai3. Resta poi sullo sfondo l’ipotesi suggestiva ed emotivamente importante, di un suo ritorno alle 14 nella domenica pomeriggio di Rai1. Questo legato naturalmente al futuro professionale di Mara Vanier, attuale conduttrice di Domenica in”.