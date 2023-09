Giulia Salemi? "Lei e Giletti": Rai, indiscrezioni clamorose

15 settembre 2023 a

Nuovi progetti all'orizzonte per Giulia Salemi: dopo l'addio al Grande Fratello, ora per l'influencer potrebbero aprirsi le porte della Rai, stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia. L'ex gieffina, che è stata sostituita dalla speaker radiofonica Rebecca Staffelli nello spazio del Gf dedicato ai social, presto potrebbe mettersi alla prova con una nuova esperienza televisiva.

Pare, infatti, che la Salemi sarà una degli ospiti fissi de La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano ogni pomeriggio su Rai 1. L'influencer potrebbe diventare una presenza fissa soprattutto nelle quattro puntate in onda eccezionalmente il sabato pomeriggio a partire da domani 16 settembre. L'ex gieffina, dunque, commenterà con il conduttore le notizie del momento durante la trasmissione.

Il sabato pomeriggio, tra l'altro, la trasmissione di Matano dovrà vedersela con l'ormai storico intrattenimento del sabato pomeriggio firmato Silvia Toffanin. La presenza della Salemi potrebbe essere un valore aggiunto per il programma di Rai 1. Ma non è finita qui, perché la Salemi condurrà prossimamente il reality Ex On The Beach Italia insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli. La coppia prenderà il posto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, al timone dell'edizione precedente. Inoltre, l’influencer è il volto di uno show tutto suo, "Salotto Salemi”. Si tratta di un format dedicato al mondo del make up, già in onda da circa un anno.