Marta Flavi, "il peggio": dalla ex, una bordata su Mediaset

Per molti anni Marta Flavi è stato uno dei volti più amati e riconoscibili di Mediaset. Anche per questo le sue parole, durissime, sulla "deriva" dei reality simbolo di Canale 5 come Grande Fratello e Isola dei famosi suonano come una pugnalata al gruppo di Cologno Monzese.



L'ex conduttrice di Agenzia matrimoniale, nonché ex moglie del compianto Maurizio Costanzo, in una intervista al settimanale Mio ha spiegato perché non la si è ancora vista nel cast di uno dei due programmi, gettonatissimi da colleghi e colleghe. "Ogni anno, da quindici anni, mi propongono sia GF che L’Isola dei Famosi e ogni volta dico di no. Non so più come fare!". Quindi il giudizio che non permette appello. La Flavi non ha alcuna intenzione di mettere in pasto la sua vita privata, facendola entrare nel tritacarne di un meccanismo televisivo che, inevitabilmente, stressa e distorce determinati aspetti, soprattutto quelli più intimi e delicati.

Inoltre, c'è un problema di format e l'affondo della Flavi chiama in causa sia i concorrenti sia gli autori dei reality: "Li trovo molto finti. Li chiamano reality, ma dovrebbero chiamarli falsity. Non mi piacciono, non mi piacciono le dinamiche che si creano. Non mi piace il fatto che nei reality si va a mostrare il peggio di se stessi".

Diverso il discorso per Ballando con le stelle, al quale ha partecipato insieme al ballerino Simone Arena: un'esperienza, spiega, "molto bella, la vorrei ripetere. Per me è stato come vivere in una bolla sospesa nel tempo, mi sono divertita a imparare i passi delle coreografie e mi sembrava di stare in un collegio. Sono stata un po' sfortunata col primo ballerino (sostituito, ndr), però sono uscita bene con il mio secondo maestro Luca Urso". A Cologno qualcuno masticherà un po' amaro.