Diana Del Bufalo e la foto che scatena gli insulti: "Ha il parrucchino"

Diana Del Bufalo ha un nuovo fidanzato, si chiama Patrizio ma di lui non si sa molto altro se non che non c'entra niente con il mondo dello spettacolo. L'attrice però gli ha dedicato per il suo compleanno un post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Una serie di foto che ha scatenato il popolo social che non ha potuto far a meno di notare la folta, forse troppo, chioma dell'uomo.

"Una cosa non mi è chiara, o ha la parrucca o si tinge i capelli, sono troppo strani…", scrive una. "Penso che abbia un posticcio", scrive un'altra. "Forse la tinta e l'allergia al pettine, comunque va bene così, l'importante è che sia per bene", si legge ancora tra i commenti. "Ah, ok, non solo a me sembravano particolari. Forse non si pettina mai... Tinti può essere, moltissimi uomini si tingono ormai ma non è quello. È la forma proprio. Però è un fig***". E c'è chi ironizza: "Sono peli del suo pube... Parlo per invidia".

A fermare i commenti ci ha pensato la stessa Diana Del Bufalo che ha tranquillizzato tutti: "Mi fa molto ridere che pensiate che Patrizio abbia il parrucchino o la parrucca... Ma no! Sono capelli veri e no, non sono nemmeno tinti! Jelous?". Forse sì.