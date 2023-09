Giuseppe Cruciani, lo sfogo: "L'Italia è l'unico Paese che non difende i confini"

22 settembre 2023 a

a

a

"Alla gente comune delle alchimie che avvengono in Europa non gliene frega assolutamente nulla, vogliono trovare da anni una soluzione": Giuseppe Cruciani, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, lo ha detto a proposito dell'emergenza migranti, che sta mettendo in difficoltà alcune zone d'Italia in particolare, come Lampedusa e Ventimiglia. Il conduttore de La Zanzara su Radio24 ha fatto notare che "la soluzione, quando gli Stati si vogliono impegnare a chiudere qualcosa, la si trova molto facilmente". Di qui un esempio neanche troppo lontano nel tempo: "Ricordiamo ai tempi del Covid quanto sia stato facile trovare delle soluzioni drastiche a un problema: gli Stati si sono impegnati moltissimo a chiudere. Quando si voleva trovare una soluzione, si sono messi d'accordo nel trovare posizioni molto rigide, tenendo addirittura imprigionate milioni di persone. Dunque, quando si vogliono trovare delle soluzioni immediate a problemi gravi si possono trovare".

A quel punto Cruciani ha avanzato un'ipotesi: "Se a Ventimiglia e a Lampedusa non si trovano delle soluzioni, è perché qualcuno non le vuole trovare. Innanzitutto perché qualcuno ha perso il significato della parola 'confine'. Altri paesi invece se lo ricordano bene, tutti i paesi proteggono i loro confini a spada tratta. L'unico paese, e non solo per motivi geografici ma perché è l'anello debole e qualcuno vuole che sia l'anello debole, e cioè l'Italia, non ha l'idea del confine. I confini non vengono protetti da noi, questo è lo scandalo".