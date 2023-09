"Italia a rischio invasione": Mario Giordano, un video choc

21 settembre 2023 a

"Guardate quest'uomo, è appena stato aggredito ed è pieno di sangue. Ed ecco l'aggressore con una bottiglia in mano che inveisce contro di lui": l’inviata di Fuori dal Coro su Rete 4, Annalisa Grandi, lo dice all'inizio di un servizio sul caos immigrazione in Italia. Il boom di sbarchi dell'ultimo periodo ha costretto il governo a prendere delle decisioni immediate per gestire il problema. Tra le nuove norme discusse nell'ultimo Cdm anche l'aumento dei mesi di detenzione per i migranti irregolari con la conseguente necessità di aumentare il numero di strutture di accoglienza in tutto il Paese.

Nel video di Fuori dal Coro mostrato ieri sera, si vede uno straniero che se la prende con un uomo ricoperto di sangue. L'attenzione dell'inviata si sposta, poi, su un particolare quartiere di Torino: "Lo chiamano il Bronx di Torino, Barriera di Milano, un intero quartiere senza regole. Guardate, questa è la situazione alle otto di sera, solo camminare qui è pericoloso, figuriamoci riprendere o fare domande".

"State solo attenti che qui è un attimo...", dice un poliziotto all'inviata mentre percorre le strade del quartiere. La giornalista, poi, prosegue: "Questo parco una volta era frequentato anche da bambini, ora è diventato un accampamento per gli spacciatori, quando cala la luce nessuno ha il coraggio di entrare". A dire la sua sul tema è stato anche il generale Roberto Vannacci, ospite della trasmissione di Giordano. Quest'ultimo, finito nella bufera per il suo libro "Il mondo al contrario", ha detto: "Chiunque è benvenuto purché abbracci i nostri principi, i nostri valori e i nostri ideali".