Barbara D'Urso: "A proposito... quando torno". Uno tsunami sulla tv?

Barbara D'Urso è pronta a tornare in Italia dopo aver trascorso un mese a Londra, dove ha staccato da tutti e tutto per dedicarsi allo studio dell’inglese. Ad annunciare il rientro in Italia è stata la conduttrice stessa in una serie di storie Instagram. In particolare, ha fatto sapere ai suoi numerosi fan che dal 3 novembre riprenderà il tour a teatro dello spettacolo di cui è protagonista, “Taxi a 2 piazze”. La prima tappa sarà a Torino.

In ogni caso, non si tratterà di una prima: la commedia era già stata portata in diversi teatri nei mesi scorsi, dove aveva ricevuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Di qui la decisione di inserire nuove date in calendario. E così in una storia, la D'Urso ha scritto: “Ed a proposito. Quando tornerò in Italia… Cominciamo così! E non solo”, proprio riferendosi ai nuovi impegni professionali.

Intanto, però, c’è grandissima attesa anche per il suo ritorno in tv. Antonio Ricci, durante la presentazione della nuova stagione di Striscia la Notizia, ha parlato anche della questione “Mediaset-D’Urso“. In particolare, ha confermato che fino a gennaio la collega è vincolata da un contratto in esclusiva con il Biscione. Poi, ha raccontato di aver sentito privatamente la conduttrice e di averle offerto di partecipare al Tg Satirico. Lei, però, avrebbe declinato a causa di questioni legali. “Ma da gennaio vuoterà il sacco”, ha assicurato Ricci.