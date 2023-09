Caduta Libera, scivolone sul Napoli: Gerry Scotti basito, il video virale

25 settembre 2023 a

a

a

A Caduta Libera va in scena uno scivolone che nel corso degli anni resterà virale sul web, come del resto è accaduto già negli utlimi giorni. La domanda posta da Gerry Scotti nel quiz show di canale Cinque è abbastanza semplice: "Chi ha vinto il suo terzo scudetto nel 2023? Se non sai questa...". La risposta corretta, come tutti sappiamo, è "Napoli". Ma questa volta qualcosa va per il verso storto. Infatti la concorrente nei 30 secondi che ha disposizione per dare la risposta prima che si spalanchi la botola sotto i suoi piedi di fatto va totalmente nel pallone. Poi prova comunque a dare la risposta dopo un momento di lungo ed imbarazzante silenzio: "Nigeria". Gerry Scotti è basito ma non infierisce.

Probabilmente la concorrente non è una appassionata di calcio e questo ci può stare. Del resto non tutti amano vedere o seguire le partite. Ma di certo il fatto che il Napoli abbia vinto lo scudetto nella stagione 2022-2023 è comunque un fatto di cronaca di cui si è parlato ampiamente in tutti i tg.

"Che ansia! Aiuto": da Liorni esplode il "caso-Giulio", clamoroso a Reazione a Catena

Ma a volte l'emozione e le telecamere puntate addosso possono creare problemi e anche uno stato d'ansia davanti al timer che velocemente gira in attesa della risposta. La clip in cui la concorrente sbaglia la risposta sul Napoli ha fatto rapidamente il giro del web ed è diventata una delle più viste sui social. Qui di seguito il momento imbarazzante a Caduta Libera.