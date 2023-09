Pier Silvio Berlusconi ha sconvolto Veronica Gentili: "Senza fiato"

26 settembre 2023 a

"Ho pensato che potesse essere una bella avventura e un modo per mettermi in gioco": Veronica Gentili ha raccontato a DiPiùTv come si è sentita quando le è stato chiesto di condurre Le Iene su Italia 1. In particolare, la giornalista - reduce dalla conduzione di Controcorrente su Rete 4 - ha detto di essere rimasta "spaesata, sconcertata e lusingata" e di aver riflettuto un po' prima di accettare. "Quando Pier Silvio Berlusconi mi ha proposto di diventare la nuova conduttrice de Le Iene sono rimasta senza fiato", ha spiegato la giornalista al settimanale.

La Gentili ha confessato di non aver accettato subito perché c'erano delle considerazioni da fare: "Da una parte c’era la felicità per essere stata scelta, dall’altra c’erano mille dubbi, perché era 'qualcosa' di totalmente diverso da tutto ciò che avevo fatto prima. Mi sono presa un po’ di tempo, ne ho parlato con mio padre e con il mio compagno. Alla fine, però, ho deciso di buttarmi. Ed eccomi qui".

Infine, parlando della sua vita privata, la conduttrice ha rivelato: "Negli ultimi cinque anni ho lavorato sempre, sette giorni su sette, vacanze e festività comprese. Ho messo il lavoro davanti a tutto, ho rinunciato a tante serate. Non è stato facile, ma ne è valsa la pena. Accanto ho una persona che mi ha aiutata e capita. Sì, sono fidanzata da nove anni: lui si chiama Massimo Galimberti e si occupa di cinema, è un consulente editoriale. Per me averlo vicino è fondamentale".