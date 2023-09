Barbara d'Urso è tornata in Italia: ecco dove torna in scena, gelo a Mediaset

Roberto Tortora 27 settembre 2023 a

a

a

Rieccola. Barbara d’Urso interrompe momentaneamente il suo corso d’inglese a Londra e torna in Italia per calcare nuovamente le scene teatrali con il suo spettacolo “Taxi A Due Piazze”, in cartellone già lo scorso anno e che prevede due nuove imminenti date: il 3 e il 5 Novembre a Torino. In attesa di nuovi appuntamenti che potrebbero allungare ancora lo spettacolo. Il suo addio a Mediaset sembra già un lontano ricordo e a Pomeriggio Cinque si è voltato pagina, con la conduzione nuova di Myrta Merlino. Lo spettacolo in cui recita e balla la d’Urso è una classica commedia degli equivoci, dove tutto può succedere.

Porta la firma originale di Ray Cooney, mentre la versione aggiornata, realizzata da Chiara Noschese, ha introdotto per la prima volta una protagonista femminile. Barbara appunto. La showgirl è tornata in piena attività dopo le vacanze estive e ha documentato “day by day” la sua esperienza londinese sui social. Sempre più insistenti si fanno le voci di un suo possibile approdo in Rai, anche se il contratto con Mediaset scade il 31 Dicembre.

La clamorosa imitazione di Myrta Merlino, si scatena il delirio: eccola | Video

Perciò o qualsiasi progetto che la riguardi partirà dal 1 Gennaio 2024 oppure si troverà una risoluzione consensuale con il Biscione che le consenta di tornare in tv entro la fine dell’anno. La stessa Mara Venier, al timone di Domenica In, ha ammesso in conferenza stampa di aver invitato la d’Urso su Rai1. Intanto la diretta interessata tace, i giornalisti l’hanno incalzata più volte, ma lei ha preferito la via del silenzio. Intanto, nella bio del suo profilo Instagram campeggiano ancora le sue più grandi esperienze lavorative, nell’ordine: Pomeriggio5 | Domenica Live | Grande Fratello | Live-Non è la d’Urso. Segno evidente che il legame con il passato è ancora molto, molto forte.