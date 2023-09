Lilli Gruber, scoop di Striscia: "Sanzionata, come va in onda ora"

27 settembre 2023 a

I gioielli di Lilli Gruber tornano al centro di Striscia la Notizia. Su canale 5, nella puntata di mercoledì 27 settembre su Canale 5, è Pinuccio a indagare. Il motivo? Più volte il tg satirico ha parlato dello sfoggio in tv di orecchini di una nota marca di gioielli. Eppure - ricorda Striscia - ultimamente la giornalista va in onda a Otto e Mezzo "con monili di bigiotteria, molto meno costosi dei pendenti (dal valore anche di oltre 41mila euro) indossati in passato".

E ancora: "Secondo il sito Professionereporter.eu Gruber sarebbe stata recentemente sanzionata – dopo le segnalazioni di Striscia – con un avvertimento dal Consiglio di disciplina dell’Odg del Lazio per aver pubblicizzato marchi di moda, poltrone e orecchini sul settimanale Io Donna del Corriere della Sera". Sarà questa la ragione dietro il visibile cambiamento? Chissà.

Certo è che Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, a Pinuccio riferisce: "L’attuale normativa rende difficile raccontare ai cittadini l’attività disciplinare dell’Ordine, dato che c’è il rischio di ricevere richieste di danni per mancata tutela della privacy. È un po’ paradossale", spiega, sottolineando che neppure lui può sapere a che punto sia il procedimento. "In Italia per sanzionare un giornalista occorrono cinque gradi di giudizio. Un iter così lungo non esiste da nessun’altra parte al mondo e con un ottimo avvocato si può giocare anche sui termini di prescrizione".