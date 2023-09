Striscia la Notizia ridicolizza Schlein: "Ecco dove cerca il suo popolo"

26 settembre 2023 a

a

a

La nuova edizione di Striscia la Notizia, iniziata ieri sera su Canale 5 e condotta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, ha colpito i telespettatori per le bordate lanciate al governo e alla premier Giorgia Meloni, ma non solo. Perché qualche frecciatina il tg satirico di Antonio Ricci l'ha riservata anche al Partito democratico di Elly Schlein.

Proprio la segretaria dem, infatti, è stata imitata dal debuttante Giuseppe Longinotti. Quest'ultimo, nei panni della Schlein, era impegnato a cercare il suo popolo in via Montenapoleone a Milano, una delle zone della città dove regna il lusso. L'imitatore della leader del Pd ha affermato anche di non aver mai visto un povero nella natia Svizzera, il paese di origine della Schlein.

Qui l'imitazione di Elly Schlein a Striscia la Notizia

"Caz**lla". Mara Venier pizzicata da Striscia, clamorosa gaffe in diretta

Marcello Filograsso, nella recensione della prima puntata della nuova edizione di Striscia sul portale TvBlog, fa notare che, con i suoi attacchi sia a destra che a sinistra, il tg satirico non si è certo trasformato in un programma di sinistra, ma sicuramente "si è trasformato in un programma di opposizione, in mancanza di una reale nei luoghi deputati". Infine viene sottolineato come Striscia sia riuscito a mantenere la promessa di chiudere alle 21.25, prima di dare la linea al Grande Fratello di Alfonso Signorini.