Striscia la Notizia, "ho rischiato di rimanere paralizzato": dramma sfiorato per l'ex Velino

Dramma sfiorato per l'ex velino di Striscia la Notizia. Edoardo Soldo ha rischiato la vita dopo essersi tuffato in mare e aver battuto la testa su una roccia. A salvarlo l’intervento immediato degli amici che hanno evitato l'annegamento. "Una disattenzione che sarebbe potuta costarmi la vita. Per fortuna tutto si sta risolvendo al meglio, ma ho passato giorni critici ed ora quello che è avvenuto è solo un brutto ricordo. Mi sto ristabilendo con risultati molto incoraggianti", ha raccontato Soldo al Gazzettino.

Tutto è accaduto il 14 agosto scorso durante una vacanza in Sardegna: "Ero con degli amici su un tender per un’uscita in mare. L’allegria della piena estate, senza nessun eccesso, sia chiaro. A me piace fare del sano casino e ad un certo punto, senza guardare come avrei dovuto fare, mi sono tuffato in acqua. Da considerare che ho praticato anche i tuffi dal trampolino. Non ho calcolato bene la profondità ed ho battuto la testa direttamente su una roccia".

Subito l'ex velino del tg satirico di Canale 5 si è accorto della gravità della situazione: "Non ho perso conoscenza, ma non riuscivo più a muovermi. Pensavo di morire. Sentivo le voci, ma non riuscivo a parlare. Tutto questo per una decina di minuti. Fortunatamente gli amici mi hanno portato subito sulla barca evitando che annegassi. C’erano numerose imbarcazioni. Da una è arrivata una dottoressa in vacanza che mi ha prestato la prima assistenza". Poi il trasporto in elicottero in ospedale: "Mi hanno operato alla colonna per lo schiacciamento di due vertebre dicendomi che dovevo attendere una decina di giorni per capire l’evoluzione clinica. Il rischio era quello di rimanere seriamente paralizzato". L'operazione però è andata a buon fine e ora Soldo è tornato alla sua routine quotidiana.