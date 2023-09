Striscia la Notizia, agguato a Ilary Blasi? Clamorosa replica della conduttrice: cosa pubblica

Claudio Brigliadori 27 settembre 2023 a

a

a

Inizia ancora prima della messa in onda, Striscia la notizia. E il merito è tutto di Ilary Blasi, a cui è andato l’onore di aprire la stagione ricevendo il Tapiro d’oro d’esordio dalle mani di Valerio Staffelli. Come da tradizione in questi 36 annidi “fuoco amico”, al fondatore e regista Antonio Ricci piace e tanto “inzigare” in casa Mediaset, colpendo senza pietà questo o quel collega di rete.

E così il Tg satirico di Canale 5, che riparte dalle ormai sapienti e affiatate mane della coppia formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada (prima del consueto valzer dei conduttori, da Roberto Lipari e Sergio Friscia a Michelle Hunziker e Gerry Scotti, passando per gli “storici” Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti), registra subito una piccola polemica. D’altronde, è il marchio della casa. L’inviato di Striscia consegna il premio alla conduttrice, ma stavolta le gaffe davanti alle telecamere non c’entrano.

"Caz**lla". Mara Venier pizzicata da Striscia, clamorosa gaffe in diretta

C’entrano, piuttosto, gli strascichi velenosi della separazione dal celebre marito Francesco Totti. I due ex si sono già rifatti una vita, lei con il tedesco Bastian e lui con la romanissima Noemi Bocchi, ma la guerra in tribunale tra Rolex, borsette e corna è appena iniziata. E Ilary, sui social, dà in pasto ai suoi la notizia del blitz di Striscia in anteprima: «Eccolo qui, fresco, fresco, il Tapiro me l’ha portato Valerio Staffelli. Ma mi viene un dubbio: Valerio sei sicuro che sia per me? Io qualche dubbio ce l’avrei!». A conferma del fatto che la vicenda da personale ormai è diventata un tormentone pubblico, la Blasi pubblica pure un sondaggio per chiedere a chi sarebbe dovuto andare il premio: il 55% dei followers sostiene che il destinatario sia sbagliato. Altro Tapiro in arrivo, stavolta per il Pupone?