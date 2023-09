Spot Esselunga, Sonia Bruganelli: "La prossima vola pesca spiaccicata in testa"

28 settembre 2023 a

a

a

Continua a far discutere lo spot dell’Esselunga che vede protagonisti una bambina e due genitori separati. La campagna pubblicitaria è diventato argomento di dibattito, innanzitutto dal punto di vista politico: in questo senso si è registrata la presa di posizione della premier Giorgia Meloni, alla quale è piaciuta l’idea dietro allo spot.

"Con il suo cuore di madre italiana". Esselunga, follia-Soumahoro: attacco alla Meloni

Dello stesso parere è Sonia Bruganelli, che di recente si è separata da Paolo Bonolis. Quello toccato dalla pubblicità è quindi un tema che conosce bene: per far comprendere a pieno il suo punto di vista ha rilanciato su Instagram un pensiero di Massimo Gramellini. “Ricordare che le separazioni producono dolore nei bambini - ha scritto il giornalista - non significa negare l’istituto del divorzio. Della storia di un’esistenza quella pubblicità ci restituisce solo un frammento: una bimba di cinque anni che legittimamente desidera che mamma e papà stiano insieme”.

"Sa stare al mondo meglio di loro": spot Esselunga, Giuliano Ferrara spappola la sinistra

“Ma la vita - ha aggiunto - non finisce a cinque anni e molte coppie divorziano proprio per evitare che i figli crescano tra le tensioni. Magari nel prossimo spot ci sarà un’adolescente che la pesca la spiaccica in testa ai genitori perché continuano a scannarsi invece che separarsi”. Una riflessione che ha incontrato il pieno favore della Bruganelli, che ha applaudito Gramellini per quanto ha scritto.